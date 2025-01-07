Afyonkarahisar’da devriye gezen jandarma ekipleri tarafından bulunan yaralı kızıl şahin koruma altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezi Çukurköy mevkinde devriye gezen jandarma ekipleri yaralı halde olan ve uçamayan bir kuş olduğunu fark etti. Ekipleri ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı halde olan ve uçamayan kuşun kızı şahin olduğunu tespit etti. Koruma altına alınan kuş ardından tedavi edilmek üzere rehabilitasyon merkezine gönderildi.