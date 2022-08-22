Eskişehir’in İnönü ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğundan şüphelenilen şahıs 107 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet metal detektörüyle yakalandı.

Eskişehir’in İnönü ilçesinde tarihi eser kaçakçısı olduğundan şüphelenilen şahıs 107 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet metal detektörüyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İnönü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarih eser kaçakçısı olduğundan şüphelenilen 1 şahsın aracı Kütahya karayolu Kümbet mevkiinde durduruldu.

Şahsın üzerinde ve araçta yapılan aramalarda, toplam 107 adet tarihi eser niteliğinde sikke ve 1 adet detektör ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli hakkında ‘2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet’ suçundan adli soruşturma başlatıldı.