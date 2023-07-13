Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından yakalanan faili meçhul hırsızlık olaylarının şüphelisi 26 şahıstan 19’u tutuklandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 22 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik çalışma yaptı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme destekli özel timlerin titiz planlama ve takibi sonucunda adli makamların koordinesiyle gerçekleştirilen operasyonlarda 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılarak, olaylara karıştığı tespit edilen 26 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 7’si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.