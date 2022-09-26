Trabzon’un Of ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Trabzon’un Of ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla bir uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu saha araştırmaları sonucu Of İlçesi Bölümlü Mahallesinde E. A. (20) isimli şahısın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası şahsın evine yapılan operasyonda 1 kilogram kubar esrar, 100 gram Metanfetamin, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ile 346 adet fişek ele geçirildi. E.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.