Aksaray’da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1’i kadın 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, 1’i kadın 2 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma KOM ekipleri, adres ve isimlerini belirledikleri 2 kişiyi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delil ve bulgulara ulaşan jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. İkamete gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 50 gram metamfetamin, 9 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.