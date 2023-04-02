Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından mart ayında yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının istatistik verileri açıklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce Manisa merkez ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik 01-31 Mart tarihleri arasında jandarma sorumluluk sahasında gerçekleştirilen operasyonlarda; 64 olay meydana geldiği, 88 şüpheli şahsın yakalandığı ve şüphelilerden 7’sinin tutuklandığı bildirildi.

Yapılan operasyonlarda ayrıca 37 adet ecstasy hap, 83 adet renkli reçeteye tabi ilaç, 4 bin 981 gram esrar maddesi, 125 gram metamfetamin maddesi, 35 gram sentetik kannabinoid bonzai, 5 adet hassas terazi ve 16 adet uyuşturucu kullanma aparatının

ele geçirildiği açıklandı.