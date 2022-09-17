Samsun’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonu yaptığı evde uyuşturucunun yanı sıra adeta cephanelik gibi silahlar ve mermiler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonu yaptığı evde uyuşturucunun yanı sıra adeta cephanelik gibi silahlar ve mermiler ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun’un Vezirköprü ilçesinin Boğa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.K.’nin (41) tarlasında kubar esrar maddesi kurutmaya çalıştığı bilgisi üzerine söz konusu şahsın evine ve tarlasına operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1 kilo 55 gram kubar esrar maddesi, 5 adet 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 545 adet çeşitli çapta tabanca mermisi, 1 adet otomatik tüfek, 25 adet av fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili S.K. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.