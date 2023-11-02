Denizli’de Jandarma ekiplerince ekim ayında yapılan trafik denetlemelerinde, 2 bin 650 araç ve sürücüye toplamda 4 milyon 674 bin TL para cezası kesildi.

Denizli’de 292 aranan şahıs yakalandı Denizli’de 292 aranan şahıs yakalandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ekim ayında yapılan trafik denetlemelerinde toplamda 50 bin 231 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde toplamda 2 bin 650 araç ve sürücüye toplamda 4 milyon 674 bin 544 TL para cezası kesildi. Ayrıca kontrollerde 80 alkollü araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken 574 araç ise trafikten men edildi.