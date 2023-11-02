Denizli’de Jandarma ekiplerince ekim ayında yapılan trafik denetlemelerinde, 2 bin 650 araç ve sürücüye toplamda 4 milyon 674 bin TL para cezası kesildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ekim ayında yapılan trafik denetlemelerinde toplamda 50 bin 231 araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde toplamda 2 bin 650 araç ve sürücüye toplamda 4 milyon 674 bin 544 TL para cezası kesildi. Ayrıca kontrollerde 80 alkollü araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken 574 araç ise trafikten men edildi.