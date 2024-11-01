Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde ortaokul ve lise öğrencilerine eğitim verildi.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında; Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Himmetdede Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile P. Er Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Lisesinde eğitim verildi. Toplamda 210 öğrenciye ekipler; trafik bilincini oluşturmak amacıyla, ’Karşıdan Karşıya Geçme Kuralları’, ’Işık Kuralları’, ’Emniyet Kemerinin Önemi’, ’Karayolu Üzerinde Yayaların Doğru Hareket Tarzı’, ’Yaya ve Okul Geçidi Kullanımının Önemi’ ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda uygulamalı trafik güvenliği eğitimi verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi ve jandarma boyama kitabı dağıtıldı.