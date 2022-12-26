Şanlıurfa’da jandarma ekiplerinin, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin evine düzenlediği baskında çok sayıda silah ele geçirildi.

Şanlıurfa’da jandarma ekiplerinin, aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin evine düzenlediği baskında çok sayıda silah ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Viranşehir ilçesine bağlı Sepetli kırsal Mahallesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki ailenin kavga etme ihtimaline karşı uzun süreli bir takip gerçekleştirdi. Mahalleyi gözetleyen jandarma, bazı şahısların silah bulundurduğunu tespit etti. Jandarmanın takibi ve zamanlaması çatışmayı önledi. Şahısların silahlı kavgaya tutuşma ihtimalini göz önüne alan ekipler, zaman kaybetmeden operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda aralarında husumet olan şahısların evlerini didik didik arayan ekipler, 1 adet uzun namlulu silah, 3 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 47 adet mermi ele geçirdi.

Şüpheli şahıslar ile ilgili Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.