Kırklareli’nde jandarma ekipleri huzur ve güvenliğin yanı sıra kentte çeşitli sosyal sorumluluk projelerine de katılıyor.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, Pınarhisar Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü’nde bakım görmekte olan 46 engelli ve bakıma muhtaç vatandaş ziyaret edildi.

Jandarma ekipleri ayrıca, Kavaklı ve İnece beldelerinde sulama sebebiyle artan motosiklet kullanımı ve kazaları sebebiyle “Kaskımla Güvendeyim” teması ile motosiklet kullanımının kural ve kaideleri hakkında 37 vatandaşa bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.

Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde de düzenlenen 6’ncı Motosiklet Festivali’nde Jandarma Trafik Timleri ve personeli tarafından gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.