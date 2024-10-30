Aydın’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen sanal devriyede 14 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Huzur ve Güven uygulamaları kapsamında 210 personelin katılımıyla Sibergöz operasyonu gerçekleştirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce icra edilen sanal devriye faaliyetlerinde 4 ilçede 8 şüpheli şahıs hakkında “Müstehcenlik” suçundan, 3 ilçede 6 şüpheli şahıs hakkında “Yasadışı Bahis” suçundan olmak üzere toplam (14) şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca ‘Huzur Güven’ uygulamasında 64 işletmenin kontrolü yapıldı. 3 bin 973 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs da yakalandı.