Aydın’da jandarma ekiplerince Ocak-Haziran ayları arasında gerçekleştirilen sanal devriyede, suç paylaşımı yaptığı tespit edilen 221 kişi yakalandı, çok sayıda yasa dışı siteler engellendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzuru ve güvenliği için suç ile mücadele çerçevesinde Ocak-Haziran 2023 tarihleri arasında denetim gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen sanal devriyelerde son 6 ayda bin 57 adet yasa dışı bahis içerikli site, 212 adet fuhuş içerikli site, bin 377 adet müstehcenlik içerikli site, 2 bin 281 adet kimlik hırsızlığı içerikli site, 57 adet terör propagandası içerikli site engellendi. Ayrıca çalışmalar çerçevesinde 221 şüpheli şahsın sosyal medya üzerinden suç içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.