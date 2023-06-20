Antalya’nın Kemer ilçesinde faaliyet gösteren toplu taşıma şirketi sürücüsü, trafik kurallarına uyumu ve yolcularına karşı davranışı sebebiyle ödüllendirildi. Sürücüye Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından plaket ve hediyeler verildi.

Antalya’nın Kemer ilçesinde faaliyet gösteren Batı Antalya Tur. Ltd. Şti. ait toplu taşıma firmasında araç kullanan Hüsnü Taşgın, trafikteki sürücülere karşı örnek davranış aracındaki yolculara karşı saygısı sebebiyle ödüllendirildi. Sürücü Taşgın hakkındaki duyumlarını yaptıkları araştırmayla teyit eden jandarma ekipleri, Taşgın için bir sürpriz hazırladı. İlçe Jandarma Komutanlığına davet edilen Hüsnü Taşgın’a Kemer ilçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yüksel Çetiner ve Batı Antalya Tur. Ltd. Şti. Başkanı Mehmet Keskin tarafından plaket ve hediyeler verildi.