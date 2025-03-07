Zonguldak’ın Devrek ilçesinde jandarma ekiplerince 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Devrek ilçesinde, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 5 ayrı adrese yönelik operasyon düzenlendi. Adli makamlardan alınan arama kararıyla gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Yapılan aramalarda; 7 gram toz esrar, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 litre sahte viski, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA