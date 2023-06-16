Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5’i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Edremit ilçe merkezinde C.Ç. (27), T.Ç. (38), E.Ç. (19), T.K. (38), E.Ç. (61), E.S. (39) ve O.K.’nin (25) örgütlü olarak silah ve uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisine ulaşıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde, silah/mühimmat imal ve ticaretine yönelik olarak yapılan çalışmalarda Edremit’te 7 şüphelinin iş yeri ve ikamet adreslerinde aramalar yapıldı. Aramalar sonucu; 25 bin adet sentetik uyuşturucu hap, 5 bin 156 gram bonzai, 856 gram sentetik kannabinoid, 3 adet hassas terazi, 16 adet av tüfeği, 7 adet tabanca, 912 adet tabanca fişeği, 90 adet tarihi obje ve 660 bin TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

İcra edilen operasyonda, örgütlü olarak uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan yakalanarak adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden E.Ç., C.Ç., T.Ç., E.Ç. ve O.K. tutuklandı, T.K. ve E.S. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.