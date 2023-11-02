Balıkesir’de düzensiz göçmenleri yasadışı yollardan Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçirmek isteyen 2 organizatör Balıkesir Jandarma Komutanlığının çalışmasıyla yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Göçmen Kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda, düzensiz göçmenleri Balıkesir ilinden yasadışı yollarla yurtdışına çıkartmak suretiyle haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 3 organizatöre yönelik Balıkesir merkezli 2 ilde (Balıkesir, İzmir) yapılan eş zamanlı operasyonlarda 2 organizatör yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı. Firari olan 1 organizatörün yakalama çalışmalarına devam edilmekte.