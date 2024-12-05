Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenli ve bilinçli internet kullanımını sağlamak, siber güvenlik alanında siber farkındalık oluşturmak amacıyla eğitimlerine devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, her yaş grubundan bireyleri bilinçlendirmek amacıyla Aydıncık ilçesinde Yenikaş Soğuksu İlkokul ve Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerine siber farkındalık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, dijital bağımlılık ve dolandırıcılık ile sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konularında eğitim verildi.

Eğitimler ile siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilincin oluşturulmasının hedeflendiği bildirildi.