Uygulama sonucu çeşitli suçlardan aranan 20 şahıs yakalanırken, 2 kayıp şahıs bulundu. Uygulamada 13 şahsa, 57 araca ve 2 işletmeye cezai işlem uygulandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgelerinde gerçekleştirdiği uygulamaya 425 unsur, Bin 224 personel katıldı. Uyulmada, 664 işyeri, 123 park bahçe, 128 metruk bina ve 3 bin 112 araç kontrol edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘Huzurlu Sokaklar Huzur Uygulaması’nda kayıp 2 şahıs jandarma ekipleri tarafından bulundu.

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