Tokat’ta jandarma ekipleri uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen kişinin evinde 108 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Tokat’ta jandarma ekipleri uyuşturucu taciri olduğu değerlendirilen kişinin evinde 108 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; Tokat’ın Niksar ilçesi Çimenözü mevkiinde jandarma ekipleri şüphelendikleri 3 yayayı durdurdu. Şüpheli F.M.D (24), O.Y (24) B.A (22) üst aramasında 18 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri şahıslardan uyuşturucu maddeyi temin ettiği değerlendirilen B.A’nın evine operasyon düzenlendi. Yapılan aramada 108 gram kubar esrar maddesi, 15 gram kenevir tohumu ile 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.