Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen şahısların bulunduğu otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen şahısların bulunduğu otomobilde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; jandarma trafik timi yol kontrol faaliyetinde bir araçta bulunan 2 kişinin durumundan şüphelendi. Durdurulan otomobilde şahısların uyuşturucu madde kullandıkları değerlendirilerek arama yapıldı. Yapılan aramada 40 grama yakın kubar esrar, 2 gram metamfetamin ve 2 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ve 16 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.