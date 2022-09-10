Antalya’da oturduğu evin etrafını brandayla çevirip saksılara kenevir eken şüpheli, jandarma ekiplerinin ev çevresindeki kokuyu fark etmesiyle yakayı ele verdi. Evde arama yapan ekipler saksılara ekilmiş 47 kök kenevir bitkisi ile 105 gram kubar esrara el koyarken, şüpheli gözaltına alındı.

Antalya’da oturduğu evin etrafını brandayla çevirip saksılara kenevir eken şüpheli, jandarma ekiplerinin ev çevresindeki kokuyu fark etmesiyle yakayı ele verdi. Evde arama yapan ekipler saksılara ekilmiş 47 kök kenevir bitkisi ile 105 gram kubar esrara el koyarken, şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı Kuruçay Mahallesi’nde ikamet eden R.C’nin kiralık olarak ikamet ettiği evin etrafının branda ile çevrili olduğunu gören Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evden yayılan kenevir kokusunu fark edince çalışma başlattı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Olay Yeri İnceleme ekipleri ile birlikte eve yapılan baskında, bahçe teli brandasının arkasına gizlenmiş vaziyette saksılara ekili 47 kök kenevir bitkisi ve 105 gram kubar esrar bulundu. Şüpheli R.C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.