Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerinde durdurulan bir araç ve 4 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerinde durdurulan bir araç ve 4 kişiden uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü’nün uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Kardeşköy Mahallesi’nde şüphe üzerine İ.İ. (29), R.S. (35), M.Y (30) ve H.Ş (35) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada 39,74 gram metamfetamin ele geçirildi. Şahısların sevk edildikleri sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.