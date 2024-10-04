Artvin’de Jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamada, durdurulan araç içinden çıkanlar şaşkınlığa sebep oldu. Araç içinde bulunan farlı zulalarda, 2 adet Kaleşnikof şarjörü ile 1 adet kılıç ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Artvin Jandarma KOM Şube Müdürlüğünden narkotik operasyonu kapsamında, Sakalar köyü yol ayrımında yapılan uygulamada güveni kötüye kullanma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak kabul etmek veya bulundurmak, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından toplam 3 adet suç kaydı mevcut bulunan şahısın aracında yapılan aramada, araç içinde farklı bölmelere saklanmış zulalarda 1.675 g metamfetamin, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet Kaleşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 1 adet tabanca şarjörü, 9 adet farklı ebatlarda fişek, 1 adet 70 cm uzunluğunda kılıç ele geçirildi.

Sürücüsü H.D. ve araçta yolcu olarak bulunan Moldovya uyruklu E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden E.T. çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.D. ise tutuklanarak Artvin Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.