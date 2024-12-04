Gaziantep’te jandarma ekiplerince bir ay içerisinde yapılan çember operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 126 şahıs yakalandı.

Gaziantep’te İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çember operasyonu yapıldı. JASAT ekiplerinin desteğiyle Kasım ayında yapılan operasyonlar neticesinde çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 126 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların tamamı, yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.