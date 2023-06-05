Balıkesir’in Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan alaca baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklara teslim edildi.

Edremit’te jandarma tarafından devriye sırasında yaralı halde bulunan alaca baykuş yavrusu koruma altına alındı. Avcılar Mahallesi’nde devriye atan jandarma ekipleri yavru baykuş ile karşılaştı. Annesinin olmadığı tespiti yapılan ve diğer canlıların zarar vermemesi için koruma altına alınan yavru baykuş daha sonra Balıkesir Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü veteriner hekimine teslim edildi.

Yavru alaca baykuşun bakım ve rehabilitasyon işlemlerinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.