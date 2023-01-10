Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kanadından yaralanmış halde jandarma ekipleri tarafından bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde kanadından yaralanmış halde jandarma ekipleri tarafından bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesi kırsalında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Çengelli kırsal Mahallesi yakınlarında kanadından yaralanmış halde bir kızıl şahin buldu. İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından alınarak ilk müdahalesi yapılan kızıl şahin, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanması için Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekipler tarafından alınan kızıl şahinin Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezindeki uyum sürecinin ardından tekrar doğaya salınacağı belirtildi.