Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Devrek ilçesinde bir şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 150 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Araçlardan hırsızlık yaptı, izini kaybettirmek için mezarlıktan kaçtı

Araçlardan hırsızlık yaptı, izini kaybettirmek için mezarlıktan kaçtı

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