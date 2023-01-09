Aydın genelinde 2022 yılı içerisinde meydana gelen 16 bin 69 olayda 11 bin 782 şüpheli jandarma tarafından yakalanırken, jandarmanın 2022 yılı karnesi göz doldurdu.

Aydın genelinde 2022 yılı içerisinde meydana gelen 16 bin 69 olayda 11 bin 782 şüpheli jandarma tarafından yakalanırken, jandarmanın 2022 yılı karnesi göz doldurdu.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede 2022 yılı içerisinde yapılan çalışmalarını kamuoyuyla paylaşan jandarmanın 1 yıllık karnesi ise göz doldurdu. Aydın genelinde 2022 yılında toplam 16 bin 69 olay meydana gelirken jandarma ekiplerince 11 bin 782 şüpheli yakalandı, 485’i ise tutuklandı. Bir yıl içerisinde toplam 1 milyon 792 bin 886 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 11 bin 526 şahıs yakalandı. 867 bin 953 araç sorgulanırken 34 çalıntı araç da yakalanarak sahiplerine teslim edildi.

21 tarımsal ürün hırsızlığında suçüstü yapılırken ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir. 109 küçük ve büyükbaş çalıntı hayvan ile 234 kayıp küçük ve büyükbaş hayvan ise bulunarak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca yapılan çalışmalar esnasında 7 bin 56 düzensiz göçmen yakalanarak geri gönderme merkezlerine teslim edildi. 7 bin 538 suç içerikli siteye erişimin engellenmesi sağlanırken, konu ile ilgili 60 şahıs hakkında işlem yapıldı.

“35 bin 452 sürücüye işlem yapıldı”

Jandarma trafik ekiplerince ise 1 yılda 1 milyon 69 bin 196 araç kontrol edilirken, 370 araç yakalandı, 35 bin 452 araç sürücüsü hakkında işlem yapılarak 7 bin 378 araç trafikten men edildi.

Trafik güvenliği ve bilincinin oluşturulması amacıyla yürütülen eğitim çalışmaları çerçevesinde ise 106 bin 608 sürücü ve 45 bin 282 öğrenci ve yayaya trafik eğitimi verildi. 6 bin 665 okul servis aracı kontrol edilerek, 110 servis aracına işlem yapıldı.

Farkındalık çalışmaları çerçevesinde ise 38 bin 138 erkek, 18 bin 774 kadın olmak üzere toplam 56 bin 912 vatandaş kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirildi.

Orman yangınlarının önlenmesi konusunda 234 şahsa 269 bin 584 TL idari para cezası uygulandı.

“Bin 13 adet mühimmat ele geçirildi”

2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda ise 42 bin 263 gram kubar esrar, 8 bin 127 gram metamfetamin, 2 bin 220 gram kenevir, 995 gram kenevir tohumu, bin 500 gram haşhaş, bin 64 gram skunk, 514 adet lyrica, 809 psikotrop tablet, 419 adet uyuşturucu kullanma aparatı, bin 565 kilogram tütün, 2 milyon 199 bin 621 adet makaron, 269 bin 145 içi doldurulmuş makaron, 16 bin 941 paket sigara, 10 bin 136 litre içki, 6 bin 461 litre diğer alkollü içecekler, 2 bin 106 adet tarihi sikke, 80 adet tabanca, 92 adet av tüfeği, bin 13 adet mühimmat ele geçirildi.