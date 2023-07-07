Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu madde üretimi yaptığı tespit edilen 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan çalışma yapıldı. Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüphelinin üzerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 520 gram kubar esrar, 100 gram bonzai, 30 gram skunk, 20 gram plaka esrar, 4 adet av tüfeği ve 2 adet esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.