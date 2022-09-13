Denizli’de jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 500 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir ele geçirildi.
Denizli’de jandarma tarafından yapılan operasyonda 2 kilo 500 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir ele geçirildi.
Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Pamukkale ilçesinde teknik ve fiziki takip sonucu 1 kişiye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda şüpheli kıskıvrak yakalanırken, aramalarda ise 2 kilo 500 gram kubar esrar ve 28 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Yapılan çalışma sonrası yakalanan malzemeler ekipler tarafından muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Yorumlar