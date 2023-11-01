Aksaray’da jandarma trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil olarak denetim yaptı.

Trafik kazalarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okullarda öğrencilere, trafikte sürücülere verdiği eğitimlerin yanı sıra denetimler de yapıyor. Aksaray genelinde karayolları başta olmak üzere ilçe, belde ve köy yollarında denetim yapan jandarma trafik ekipleri, sivil olarak bindikleri yolcu otobüslerinde trafik kurallarını denetledi. Denetimler esnasında kural ihlali yapan sürücüler, araçta bulunan sivil ekipler tarafından tespit edilerek uygulama noktasındaki trafik ekiplerine bildirildi. Ekipler tarafından araçlar durdurularak, sürücülere yapmış oldukları kural ihlalleri hakkında bilgi verilip, gerekli idari yaptırımlar uygulandı. Ayrıca sürücülere ve seyahat eden vatandaşlara başta emniyet kemeri olmak üzere uyulması gereken trafik kuralları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Trafik kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir” denildi.