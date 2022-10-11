Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından "Yaya öncelikli trafik" uygulaması çerçevesinde Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu okul geçidinde güvenli yaya geçidi uygulaması gerçekleştirildi.

Emet İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından "Yaya öncelikli trafik" uygulaması çerçevesinde Hisarcık ilçesi Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu okul geçidinde güvenli yaya geçidi uygulaması gerçekleştirildi.

Dereköy Şehit Fatih Seven Ortaokulu bölgesinde güvenli yaya geçidi uygulaması yapan Emet İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerine yardımcı oldu. Öğrencilere yaya geçitlerini kullanma kuralları ile ışıklı veya ışıksız trafik işaret levhalarının anlamları hakkında bilgi veren ekipler, sürücülere de okulların bulunduğu bölgelerde dikkatli hareket edilmesi, yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunun unutulmaması konusunda uyarılarda bulundular.