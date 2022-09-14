Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, yayaların trafikte daha güvenli olabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, yayaların trafikte daha güvenli olabilmeleri için çalışmalarına devam ediyor.

Erdek’te kazaların yaşandığı ‘Kara Nokta’ güvenli hale getiriliyor Erdek’te kazaların yaşandığı ‘Kara Nokta’ güvenli hale getiriliyor

Erciş Trafik Timi tarafından Yukarı Işıklı Mahallesi Kadir Rezzan Has İlkokulu önüne yaya geçidi yer işaretlemesi yapıldı. 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenle okula gitmelerini, ailelerin huzur içinde çocuklarını okula gönderebilmelerini sağlamak maksadıyla ekiplerin tespit ve çalışmalarına devam edeceği belirtildi.