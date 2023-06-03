Gaziantep’te 124 vatandaşı yaklaşık 12 milyon lira dolandıran çeteye jandarma ekiplerince eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7’si tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 31 farklı internet sitesi kurarak siber dolandırıcılık yapan çeteye yönelik operasyon düzenledi. Adli makamların koordinesinde yürütülen titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda, çete üyelerinin kendilerini avukat, PTT çalışanı ve adliye çalışanı olarak tanıtarak sahte icra veya ceza dosyası kapatma/uzlaştırma bedeli isteme ile sahte araç kiralama işi yapan sosyal medya sitelerine reklam verip, forex, yatırım ve bahis ile yüksek kazanç vaadinde bulunduğu, altı aylık süre içerisinde 124 vatandaşı yaklaşık 12 milyon TL dolandırdığı tespit edildi.

Eş zamanlı operasyonla çete üyesi 13 kişi yakalandı

Çete üyesi 13 şüpheli şahıs, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 15 adet cep telefonu, 20 adet sim kart, 2 adet USB bellek, 1 adet bilgisayar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan 7’si sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.