Aydın’ın 6 ilçesinde jandarma ekipleri tarafından vatandaşlara trafik eğitimi verildi.

Bozdoğan, Germencik, Karpuzlu, Köşk, Kuyucak ve Söke ilçelerinde bulunan kahvehanelerde ve halka açık alanlarda bulunan 211 vatandaşa Trafik Jandarması tarafından eğitim verildi. Eğitimlerde motosiklet kullanımı, kask takmanın önemi, sürücü belgesi türleri, hız kuralları, yağışlı ve sisli havalarda motosiklet kullanımı ve dikkat edilmesi gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı.