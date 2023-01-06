Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Çobanlar ilçesinde bulunan işletmelerde çalışan 43 erkek ve 219 kadın olmak üzere toplam 262 vatandaşa Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) çerçevesinde eğitim verildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Çobanlar ilçesinde bulunan işletmelerde çalışan 43 erkek ve 219 kadın olmak üzere toplam 262 vatandaşa Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) çerçevesinde eğitim verildi.

Eğitim çalışmasında katılımcılara ‘şiddetin tanımı ve çeşitleri, doğurduğu sonuçlar ve çocuklar üzerindeki etkileri, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine dair kanunun içeriği, kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi ile KADES uygulamasının önemi,

elektronik kelepçe uygulamasının önemi’ gibi konularında bilgilendirme yapıldı. Çalışmada ‘Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur’ adı altında broşürler dağıtılarak, şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla Jandarmanın 7 gün 24 saat görevde olduğu vatandaşlara anlatıldı.