Eskişehir’in jandarma ekiplerince Han ilçesinde gerçekleştirilen seminerde vatandaşlar çeşitli konularda bilgilendirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından 14 Kasım 2024 tarihinde Han ilçesinde seminer ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Seminere kamu kurum personeli, STK temsilcileri ve 31 mahalle muhtarı katılım sağladı. Seminerde, ’Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kapsamında 5 milyon Erkeğe Farkındalık Eğitimi, KADES Uygulaması ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Siber Farkındalık, Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı’ ile çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konularında katılımcılar bilgilendirildi. Ayrıca katılımcılara görsel içerikli bilgilendirici afişler ve broşürler dağıtıldı.