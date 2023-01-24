Zonguldak’ta jandarma ekipleri vatandaşlara tarım aletlerinin trafikte kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Zonguldak’ta jandarma ekipleri vatandaşlara tarım aletlerinin trafikte kullanılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı’nın patpat tabir edilen tarım aletlerinin karayolunda kullanılmaması ve genel trafik kuralları hakkındaki faaliyetleri sürüyor. Trafik Jandarması Timleri tarafından vatandaşlara yönelik olarak verilen seminerlerde, patpat olarak tabir edilen tarım aletleri “çapa makinesi, el motoru olarak ta bilinen bu aletlerin bağ/bahçe tarımsal alanlarda kullanılmak üzere üretildiğini, hiçbir mühendislik projesi olmadan üzerinde değişiklik yapılarak amacı dışında kullanıldığı, bu tarım araçlar ile karayollarına çıkmak, yolcu ve yük taşımanın tehlikeli ve yasak olduğu” konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

2022 yılında patpat kazalarında yüzde 23 oranında düşüş sağlandığına dikkat çekilerek vatandaşlara yönelik eğitim ve seminerlere devam edileceği belirtildi.