Elazığ’da jandarma ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede huzur ve güvenin sağlanması maksadıyla yaptığı istihbarı çalışmalar sonucunda T.G. isimli şüphelinin uyuşturucu hap bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüpheli durdurularak arama yapıldı. Aramada 56 adet yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüpheli T.G. ve yanındaki A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.