Gaziantep’te jandarma ekiplerince uyuşturucu ve kaçakçılık olaylarına yönelik operasyonlarda hakkında yasal işlem yapılan 120 şüpheli şahıstan 6’sı tutuklandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 4 kilo eroin ile çok miktarda diğer uyuşturucu maddeler ve kaçak malzemeler ele geçirildi.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında kaçakçılık olayları ve uyuşturucuyla mücadele yönelik çok sayıda operasyon yaptı. Adli makamların koordinesinde icra edilen operasyonlar neticesinde toplam 110 olaya müdahale edilerek 120 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı. Adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıslardan 6’sı tutuklanırken, 1 şüpheli şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlarda yapılan aramalarda ise 4 kilo 450 gram esrar, 390 kök kenevir bitkisi, 1 kilo 200 gram metamfetamin, 15 adet captagon hap, 10 gram eroin, 33 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 kilo 150 gram kaçak çay, 47 adet kaçak telefon ve bin 500 TL sahte para ele geçirildi.