Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca son 15 gün içerisinde, uyuşturucu madde imal ticareti ve kaçakçılık suçları ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen 20 operasyonda 28 şüpheli yakalandı.

Valiliktan yapılan açıklamaya göre, son 15 gün içerisinde yapılan operasyonlar sonucunda, 38 gram metamfetamin, 58 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 32 kök kenevir, 18 adet extacy, 23 adet captagon, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet yılan kamera, 3 adet ruhsatsız tabanca, 156 adet tabanca fişeği, 4 bin 340 adet içi tütün doldurulmuş makaron (sigara), 14 adet elektronik sigara, 8 adet elektronik sigara likiti, 2,5 kilogram kıyılmış açık tütün ele geçirildi.