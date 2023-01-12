Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Safranbolu’da bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu ve kaçak tütün ile makaron sigara ele geçirildi.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Safranbolu’da bir eve yapılan operasyonda uyuşturucu ve kaçak tütün ile makaron sigara ele geçirildi.

İl Jandarma ekiplerinin ilçeye bağlı Babasultan mahallesinde ihbar üzerine bir şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda evde yapılan aramada kenevir tohumu, kubar esrarı toz haline getirme aparatı, uyuşturucu kullanma aparatının yanı sıra tütün sarma makinesi, kompresör ile 4 kilogram açık tütün, 91 adet kilitli şeffaf poşet, 2 bin 352 adet doldurulmuş makaron sigara ve bin 350 adet boş makaron, ele geçirilirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.