Malatya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 228 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3’ü tutuklandı.

Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarına yönelik çalışmalarını sürdüren Malatya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler Gaziantep’ten, Malatya’ya uyuşturucu sevkiyatı hazırlığında olan zehir tacirlerine yönelik operasyon yaptı. Doğanşehir Sürgü yol arama ve kontrol noktasında durdurulan bir araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramalarda 1 kilo 228 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alınırken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3’ü tutuklandı, 1 kişiye ise adli kontrol şartı uygulandı.