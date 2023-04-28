Muğla’nın Milas ilçesinde uyuşturucu sattığı iddiası ile takibe alınan şahıslar satış yaptıkları esnada jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Kargıcak Mahallesi’nde Ş.Y. ve İ.S. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisinin alınması üzerine Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahıslar uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından şahısların yapılan üst aramasında, bir miktar metammetamin ve esrar maddesi ile 5 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 18 esrar çarşafı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 950 TL nakit para, 3 cep telefonu ele geçirildi. Ş.Y. ve İ.S. isimli şahıslar gözaltına alındı.