Uyuşturucu madde ile ilgili yapılan operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 3’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Hayrabolu, Kapaklı, Muratlı, Saray ve Çerkezköy ilçelerinde 176 kök kenevir, 3 kilo 987 gr. esrar, 60 gr. metanfetamin, 35 gr. eroin, 2 adet hassas terazi ile birlikte 1 adet tabanca ele geçirildi.

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Tekirdağ’da Jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yaptığı operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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