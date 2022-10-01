İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 66 kilogram ‘Skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 66 kilogram ‘Skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçu kapsamında yürütülen soruşturma neticesinde S.N.A. isimli şüpheli bir şahsın İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında 3 ay süren istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şüpheli şahsın uyuşturucu maddeyi Beylikdüzü ilçesinde ikamet adresi haricinde kiraladığı bir dairede depoladığı tespit edildi ve söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonda; evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 66 kilogram ‘skunk’, 20 gram kokain, 1 adet pres makinesi ile 1 adet vakum makinesi ele geçirildi. Yakalanan S.N.A. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.