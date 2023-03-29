Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Antalya Merkez, Serik, Kepez ve Manavgat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 21 şüpheli uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yakalandı. Operasyonda; 2 bin 205 adet sentetik uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 50 gram skunk, 350 gram esrar, 4 adet hassas terazi ve 10 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Antalya Merkez, Manavgat ve Serik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu işledikleri tespit edilen 21 şüpheli yakalandı. Antalya, Serik, Manavgat ve Kepez ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda; 2 bin 205 adet sentetik uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 50 gram skunk, 350 gram esrar, 4 adet hassas terazi ve 10 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, olay ile ilgili adli tahkikata başlandığı belirtilerek, "Vatandaşımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir" denildi.