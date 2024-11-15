Aksaray’da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma, uyuşturucularla birlikte 2 şüpheliyi yakalarken adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyon, Aksaray merkezde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. İstihbari bilgiler doğrultusunda Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler isim ve adreslerini tespit ettiği 2 şüpheliyi takibe aldı. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından yeterli delile ulaşan jandarma ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Şahısların bulunduğu eve şafak vakti operasyon düzenleyen jandarma ekipleri M.A. ve P.T. isimli 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İkamette yapılan aramada 32 gram metamfetamin, 10 adet psikotrop hap, 2 gram eroin, 2 gram sentetik cannabinoid bonzai, bir miktar kubar esrar ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 53 bin 500 TL, 5 bin 500 dolar ile 100 euro para ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.A. ve P.T. isimli şahıslar jandarmadaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.