Kastamonu’da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 13 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında muhtarların da bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şahıslara yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan operasyonlarda il merkezinde 6 ev ve 1 iş yerinde arama yapıldı. Operasyonda B.Y., L.D., S.A., Y.K., F.K. ve B.D. isimli şahıslara ait adreslerde kannabinoid, uyuşturucu hap, sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi. N.H. ve B.K. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada ise metamfetamin, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu kullanımına yönelik aparatlar bulundu.

Araç ilçesinde Ş.Y., G.Ç., U.D. ve O.D. isimli şahısların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada kannabinoid maddesi ele geçirilirken, Tosya ilçesinde M.E. isimli şahsın iş yerinde ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği bulundu.

Operasyonlar kapsamında jandarma ekiplerince gözaltına alınan aralarında muhtarların da olduğu 13 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.